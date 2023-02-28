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Статейнов Иван Иванов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Иван Степанов

Мать: Василиса Родионова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Аграфена Агафонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Статейнов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Аграфена Агафонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Феодосья Иванова

Мать ребёнка: Аграфена Агафонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1833

Сын: Статейнов Анисим Иванов

Мать ребёнка: Аграфена Агафонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Агафонова

Смерть
После 1864
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