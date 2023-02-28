Статейнов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Иван Степанов
Мать: Василиса Родионова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Аграфена Агафонова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Статейнов Григорий Иванов
Мать ребёнка: Аграфена Агафонова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феодосья Иванова
Мать ребёнка: Аграфена Агафонова
Рождение ребёнка
08.02.1833
Мать ребёнка: Аграфена Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Агафонова
Смерть
После 1864