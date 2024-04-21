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Кирпищикова Зиновия Степановна

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпищиков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 27 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Кирпищиков Артемий Иванович

Отец ребёнка: Кирпищиков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Кирпищиков Нестор Иванович

Отец ребёнка: Кирпищиков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 27 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Кирпищикова Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Кирпищиков Иван Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 27 оборот
Смерть
Неизвестно

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