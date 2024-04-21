Кирпищикова Зиновия Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 27 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Кирпищиков Артемий Иванович
Отец ребёнка: Кирпищиков Иван Савельевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Кирпищиков Нестор Иванович
Отец ребёнка: Кирпищиков Иван Савельевич
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 27 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Кирпищикова Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Кирпищиков Иван Савельевич
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 27 оборот
Смерть
Неизвестно