Кальченко Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
14.01.1897
Сын: Кальченко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кальченко Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Печерица Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Кальченко Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Кальченко Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Кальченко Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Величко Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Кальченко Григорий Алексеевич
Смерть
Около 1932
Советский Союз,Омская область,п. Азово