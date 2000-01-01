Кальченко Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1896

Муж: Кальченко Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.1897

Сын: Кальченко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кальченко Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Печерица Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Кальченко Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Кальченко Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Кальченко Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Величко Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Кальченко Григорий Алексеевич

Смерть
Около 1932
Советский Союз,Омская область,п. Азово
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