Кальченко Семён Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиС 1960 по 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Кальченко Григорий Алексеевич
Мать: Кальченко Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Кальченко Николай Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Кальченко Александра Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1960 по 1970
Советский Союз,г. Омск