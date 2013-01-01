Кальченко Семён Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Семён Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

С 1960 по 1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Кальченко Григорий Алексеевич

Мать: Кальченко Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Кальченко Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Кальченко Александра Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 1960 по 1970
Советский Союз,г. Омск
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