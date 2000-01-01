Величко (Кальченко) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко (Кальченко) Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

С 1970 по 1980

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Кальченко Григорий Алексеевич

Мать: Кальченко Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Величко Клара Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Величко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
С 1970 по 1980
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