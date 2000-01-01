Величко (Кальченко) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиС 1970 по 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Кальченко Григорий Алексеевич
Мать: Кальченко Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Величко Клара Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Величко Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
С 1970 по 1980