Бруни (Сивкова) Эмма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Сивков Пётр
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Бруни Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бруни Василий
Работа или профессия
Неизвестно
инженер химической и нефтяной промышленности
Рождение ребёнка
11.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бруни Василий
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1998