Бруни (Сивкова) Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруни (Сивкова) Эмма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Сивков Пётр

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Бруни Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруни Василий

Работа или профессия
Неизвестно
инженер химической и нефтяной промышленности
Рождение ребёнка
11.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруни Василий

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1998

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