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Воронин Степан Андреевич?

Место рождения

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Андрей?

Мать: не указана

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алчимбаева (Воронина) Анна Степановна

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колоскова (Воронина) Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Василиса Степановна

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Воронин Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.08.1920

Дочь: Храмова (Воронина) Мария Степановна

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Воронин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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