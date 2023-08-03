Воронин Степан Андреевич?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Андрей?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алчимбаева (Воронина) Анна Степановна
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колоскова (Воронина) Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Андрей Степанович
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Василиса Степановна
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Воронин Игнатий Степанович
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
29.08.1920
Дочь: Храмова (Воронина) Мария Степановна
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
23.02.1926
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Осиповна
Смерть
Неизвестно