Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1920
Дочь: Воронина Мария Степановна
Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?
Рождение ребёнка
23.02.1926
Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Василиса Степановна
Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Анна Степановна
Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?
Смерть
Неизвестно