Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.08.1920

Дочь: Воронина Мария Степановна

Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?

Грибановка, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Воронин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Игнат Степанович

Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Василиса Степановна

Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Анна Степановна

Отец ребёнка: Воронин Степан Андреевич?

Смерть
Неизвестно
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