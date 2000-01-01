Гамм (Эзау) Елена
Место рожденияЛадекоп
Дата рождения19.08.1759
Дата смерти21.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Ладекоп
Бракосочетание
23.10.1779
Муж: Hamm Михаил
Рождение ребёнка
10.09.1780
Рождение ребёнка
08.06.1783
Рождение ребёнка
31.03.1785
Дочь: Энс Мария
Отец ребёнка: Hamm Михаил
Orlofferfelde Kr. Marienburg
Рождение ребёнка
04.04.1788
Сын: Hamm Яков
Отец ребёнка: Hamm Михаил
Orloff, Tiegenhof, West Prussia
Рождение ребёнка
25.04.1790
Орлов, Пруссия
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Hamm Михаил
Рождение ребёнка
16.05.1794
Дочь: Энс Анна
Отец ребёнка: Hamm Михаил
Орлов, Пруссия
Смерть
21.04.1834
Орлов, Пруссия