Гамм (Эзау) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамм (Эзау) Елена

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Место рождения

Ладекоп

Дата рождения

19.08.1759

Дата смерти

21.04.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

1780 г.р.
1783 г.р.
1785 г.р.
1788 г.р.
1790 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладекоп
Бракосочетание
23.10.1779

Муж: Hamm Михаил

Рождение ребёнка
10.09.1780

Сын: Гамм Михаил

Отец ребёнка: Hamm Михаил

Рождение ребёнка
08.06.1783

Сын: Гамм Михаил

Отец ребёнка: Hamm Михаил

Рождение ребёнка
31.03.1785

Дочь: Энс Мария

Отец ребёнка: Hamm Михаил

Orlofferfelde Kr. Marienburg
Рождение ребёнка
04.04.1788

Сын: Hamm Яков

Отец ребёнка: Hamm Михаил

Orloff, Tiegenhof, West Prussia
Рождение ребёнка
25.04.1790

Сын: Гамм Михаил

Отец ребёнка: Hamm Михаил

Орлов, Пруссия
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Hamm Михаил

Рождение ребёнка
16.05.1794

Дочь: Энс Анна

Отец ребёнка: Hamm Михаил

Орлов, Пруссия
Смерть
21.04.1834
Орлов, Пруссия
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