Гамм Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамм Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1783

Дата смерти

01.04.1788

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1783

Отец: Hamm Михаил

Мать: Гамм Елена

Смерть
01.04.1788
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