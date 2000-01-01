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Гамм Михаил
Гамм Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1780
Дата смерти
1780
Пол
Мужской
Отец
Hamm Михаил
1758 г.р.
Мать
Гамм (Эзау) Елена
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1780
Отец:
Hamm Михаил
Мать:
Гамм Елена
Смерть
1780
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