Усиков Рэм Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1933
Дата смерти07.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кальник Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кальник Светлана Васильевна
Смерть
07.11.2009
Москва, город федерального значения Москва