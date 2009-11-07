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Усиков Рэм Андреевич

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

25.03.1933

Дата смерти

07.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальник Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальник Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальник Светлана Васильевна

Смерть
07.11.2009
Москва, город федерального значения Москва

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