Кальник Светлана Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1936
Дата смерти19.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усиков Рэм Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усиков Рэм Андреевич
Рождение ребёнка
02.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усиков Рэм Андреевич
Смерть
19.12.2021