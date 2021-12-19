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Кальник Светлана Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.10.1936

Дата смерти

19.12.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936

Отец: Кальник Василий Гордеевич

Мать: Кальник (Карякина) Елена Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усиков Рэм Андреевич

Рождение ребёнка
17.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усиков Рэм Андреевич

Рождение ребёнка
02.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усиков Рэм Андреевич

Смерть
19.12.2021
Москва, город федерального значения Москва

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