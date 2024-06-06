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Ежов Яков Артемиев

Место рождения

Сосновка, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Ежов Артемий Трофимов

Мать: Ежова Марианна Федорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
29.01.1893 ст.

Жена: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.01.1894 ст.

Дочь: Ежова Афанасия Яковлева

Мать ребёнка: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Поручитель
11.02.1894 ст.
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель у Ежовой Евдокии Артемьевой
Рождение ребёнка
01.04.1895 ст.

Сын: Ежов Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Сын: Ежов Кирилл Яковлев

Мать ребёнка: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.

Дочь: Ежова Афанасия Яковлева

Мать ребёнка: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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