Ежов Яков Артемиев
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Ежов Артемий Трофимов
Мать: Ежова Марианна Федорова
Бракосочетание
29.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1894 ст.
Дочь: Ежова Афанасия Яковлева
Мать ребёнка: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева
Поручитель
11.02.1894 ст.
Поручитель у Ежовой Евдокии Артемьевой
Рождение ребёнка
01.04.1895 ст.
Сын: Ежов Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.
Сын: Ежов Кирилл Яковлев
Мать ребёнка: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.
Дочь: Ежова Афанасия Яковлева
Мать ребёнка: Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева
Смерть
Неизвестно