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Ежов Артемий Трофимов

Место рождения

Сосновка, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

12.10.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1838 ст.

Отец: Ежев Трофим Кириллов

Мать: Ежева (Бояршинова) Мавра (Марфа) Никифорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежова Пелагея Артемьева

Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежова Павла Артемьева

Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосьева (Ежова) Евдокия Артемьева

Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Марианна Федорова

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Бурдина (Ежова) Анастасия Артемьева

Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ежов Александр Артемиев

Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Поручитель
03.02.1867 ст.
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель у Ежова Филиппа Трофимова
Восприемник
02.01.1868 ст.
Восприемник у Ежовых Стефана и Василия Андреевых
Рождение ребёнка
20.05.1868 ст.

Сын: Ежов Иван (Иоанн) Артемиев

Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Ежов Яков Артемиев

Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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