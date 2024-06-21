Ежов Артемий Трофимов
Место рождения
Дата рождения12.10.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1838 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ежова Пелагея Артемьева
Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ежова Павла Артемьева
Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосьева (Ежова) Евдокия Артемьева
Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Марианна Федорова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Бурдина (Ежова) Анастасия Артемьева
Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова
Поручитель
03.02.1867 ст.
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель у Ежова Филиппа Трофимова
Восприемник
02.01.1868 ст.
Восприемник у Ежовых Стефана и Василия Андреевых
Рождение ребёнка
20.05.1868 ст.
Сын: Ежов Иван (Иоанн) Артемиев
Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Ежов Яков Артемиев
Мать ребёнка: Ежова Марианна Федорова
Смерть
Неизвестно