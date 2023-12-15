Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Молчанов Димитрий Афанасиев

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1893 ст.

Муж: Ежов Яков Артемиев

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.01.1894 ст.

Дочь: Ежова Афанасия Яковлева

Отец ребёнка: Ежов Яков Артемиев

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1895 ст.

Сын: Ежов Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Ежов Яков Артемиев

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Сын: Ежов Кирилл Яковлев

Отец ребёнка: Ежов Яков Артемиев

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.

Дочь: Ежова Афанасия Яковлева

Отец ребёнка: Ежов Яков Артемиев

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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