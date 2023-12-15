Ежова (Молчанова) Анастасия Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Молчанов Димитрий Афанасиев
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1893 ст.
Муж: Ежов Яков Артемиев
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.01.1894 ст.
Дочь: Ежова Афанасия Яковлева
Отец ребёнка: Ежов Яков Артемиев
Рождение ребёнка
01.04.1895 ст.
Сын: Ежов Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Ежов Яков Артемиев
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.
Сын: Ежов Кирилл Яковлев
Отец ребёнка: Ежов Яков Артемиев
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.
Дочь: Ежова Афанасия Яковлева
Отец ребёнка: Ежов Яков Артемиев
Смерть
Неизвестно