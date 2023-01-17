Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смерти08.06.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Ольховиков Данило Самойлович
Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Ольховикова Агриппина Самойловна
Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Ольховикова Елена Самойловна
Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Ольховиков Михаил Самойлович
Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховиков Сергей Самойлович
Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1885 ст.
От водянки
Похороны
10.06.1885 ст.