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Евдокия Ильинична

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Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

08.06.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Ольховиков Данило Самойлович

Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Ольховикова Агриппина Самойловна

Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Ольховикова Елена Самойловна

Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Ольховиков Михаил Самойлович

Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховиков Сергей Самойлович

Отец ребёнка: Ольховиков Самойло Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольховиков Самойло Данилович

Смерть
08.06.1885 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
От водянки
Похороны
10.06.1885 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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