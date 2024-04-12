Спиридон Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридон Алексеев

Спиридон Алексеев

Место рождения

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.12.1819 ст.

Дата смерти

03.08.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1819 ст.

Отец: Алексей Кириллов

Мать: Улита Ильина

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.06.1853 ст.

Жена: Карташова Ульяна Николаевна

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Жениху - 30 лет Невесте - 19 лет
Рождение ребёнка
29.07.1854 ст.

Сын: Карташов Матвей Спиридонович

Мать ребёнка: Карташова Ульяна Николаевна

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.08.1900 ст.
Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
82 года (так указано в метрической книге)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close