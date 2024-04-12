Спиридон Алексеев
Место рождения
Дата рождения07.12.1819 ст.
Дата смерти03.08.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1819 ст.
Отец: Алексей Кириллов
Мать: Улита Ильина
Бракосочетание
29.06.1853 ст.
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Жениху - 30 лет Невесте - 19 лет
Рождение ребёнка
29.07.1854 ст.
Сын: Карташов Матвей Спиридонович
Мать ребёнка: Карташова Ульяна Николаевна
Смерть
03.08.1900 ст.
82 года (так указано в метрической книге)