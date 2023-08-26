Карташова Ульяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1853 ст.
Муж: Спиридон Алексеев
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Жениху - 30 лет Невесте - 19 лет
Рождение ребёнка
29.07.1854 ст.
Сын: Карташов Матвей Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Алексеев
Смерть
18.11.1907 ст.