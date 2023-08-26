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Карташова Ульяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1853 ст.

Муж: Спиридон Алексеев

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Жениху - 30 лет Невесте - 19 лет
Рождение ребёнка
29.07.1854 ст.

Сын: Карташов Матвей Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Алексеев

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.11.1907 ст.
Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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