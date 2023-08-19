Карташов Матвей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения29.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1854 ст.
Отец: Спиридон Алексеев
Мать: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
06.12.1893 ст.
Мать ребёнка: Карташова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.
Сын: Карташов Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Карташова Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно