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Карташов Матвей Спиридонович

Место рождения

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1854 ст.

Отец: Спиридон Алексеев

Мать: Ульяна Николаева

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1893 ст.

Сын: Карташов Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Карташова Пелагея Михайловна

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.

Сын: Карташов Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Карташова Пелагея Михайловна

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно