Аристова (Брезгина) Светлана Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристова (Брезгина) Светлана Федосеевна

Аристова (Брезгина) Светлана Федосеевна

avatar

Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

15.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1963

Отец: Брезгин Федосей Данилович

Мать: Брезгина Валентина Павловна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.10.1986

Сын: Аристов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Аристов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1988

Дочь: Аристова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Аристов Александр Михайлович

Маховляне, Лысьвенский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Александр Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close