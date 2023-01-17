Аристова (Брезгина) Светлана Федосеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1963
Рождение ребёнка
11.10.1986
Сын: Аристов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Аристов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1988
Дочь: Аристова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Аристов Александр Михайлович
Маховляне, Лысьвенский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно