Брезгина (Масленникова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгина (Масленникова) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1939

Дата смерти

14.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1939

Отец: Масленников Павел Васильевич

Мать: Масленникова Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
15.09.1963

Дочь: Аристова Светлана Федосеевна

Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1967

Дочь: Шипулина Наталья Федосеевна

Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович

Рождение ребёнка
04.10.1968

Сын: Брезгин Сергей Федосеевич

Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович

Рождение ребёнка
05.11.1971

Сын: Брезгин Дмитрий Федосеевич

Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович

Рождение ребёнка
30.06.1975

Сын: Брезгин Павел Федосеевич

Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович

Смерть
14.08.2020
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