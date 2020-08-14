Брезгина (Масленникова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1939
Дата смерти14.08.2020
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1939
Рождение ребёнка
15.09.1963
Дочь: Аристова Светлана Федосеевна
Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1967
Дочь: Шипулина Наталья Федосеевна
Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович
Рождение ребёнка
04.10.1968
Сын: Брезгин Сергей Федосеевич
Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович
Рождение ребёнка
05.11.1971
Сын: Брезгин Дмитрий Федосеевич
Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович
Рождение ребёнка
30.06.1975
Отец ребёнка: Брезгин Федосей Данилович
Смерть
14.08.2020