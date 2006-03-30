Масленникова (Аверина) Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1917
Дата смерти30.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1917
Рождение ребёнка
21.02.1939
Дочь: Брезгина (Масленникова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Масленников Павел Васильевич
Бракосочетание
28.08.1940
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.01.1943
Сын: Масленников Юрий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.03.2006