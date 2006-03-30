Масленникова (Аверина) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленникова (Аверина) Клавдия Семеновна

Масленникова (Аверина) Клавдия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1917

Дата смерти

30.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1917

Отец: Аверин Семен Артемонович

Мать: Аверина (Скрябина) Фекла Антоновна

Рождение ребёнка
21.02.1939

Дочь: Брезгина (Масленникова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Масленников Павел Васильевич

Бракосочетание
28.08.1940

Муж: Масленников Павел Васильевич

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.01.1943

Сын: Масленников Юрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.03.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.