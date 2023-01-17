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Аристова Ксения Александровна
Аристова Ксения Александровна
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Место рождения
Маховляне
, Лысьвенский, Пермский край
Дата рождения
07.02.1988
Пол
Женский
Отец
Аристов Александр Михайлович
1965 г.р.
Мать
Аристова (Брезгина) Светлана Федосеевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1988
Отец:
Аристов Александр Михайлович
Мать:
Аристова Светлана Федосеевна
Маховляне
, Лысьвенский, Пермский край
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