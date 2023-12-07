Никонова (Губина) Анисья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Губин Максим
Мать: Губина (Соплина) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Николай
Отец ребёнка: Никонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чечулина (Никонова) Агриппина
Отец ребёнка: Никонов Михаил
Бракосочетание
08.10.1867
Муж: Никонов Михаил
Смерть
Неизвестно