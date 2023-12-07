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Никонов Михаил

Место рождения

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

30.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1848

Отец: Никонов Матфей

Мать: Никонова Ирина

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Николай

Мать ребёнка: Никонова (Губина) Анисья

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чечулина (Никонова) Агриппина

Мать ребёнка: Никонова (Губина) Анисья

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
08.10.1867

Жена: Никонова (Губина) Анисья

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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