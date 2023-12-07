Никонов Михаил
Место рождения
Дата рождения30.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1848
Отец: Никонов Матфей
Мать: Никонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Николай
Мать ребёнка: Никонова (Губина) Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чечулина (Никонова) Агриппина
Мать ребёнка: Никонова (Губина) Анисья
Бракосочетание
08.10.1867
Жена: Никонова (Губина) Анисья
Смерть
Неизвестно