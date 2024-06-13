Проколий Феодот Евмениев
Место рождения
Дата рожденияС 1856 по 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1856 по 1857 ст.
Отец: Проколий Евмений Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1875 ст.
Сын: Проколий Андриан Феодотов
Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.
Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова
Рождение ребёнка
26.02.1885 ст.
Сын: Проколий Прокофий Феодотов
Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова
Рождение ребёнка
23.04.1887 ст.
Сын: Проколий Василий Феодотов
Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова
Рождение ребёнка
23.03.1889 ст.
Дочь: Проколий Мария Феодотова
Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Сын: Проколий Григорий Феодотов
Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова
Брат близнец Григорий
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1901
Дочь: Проколий Анна Феодотова
Мать ребёнка: Проколий Петренкова Евдокия Диомидова
Бракосочетание
28.04.1902 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1905 ст.
Дочь: Проколий Анна Феодотова
Мать ребёнка: Проколий Мазепина Параскева Гуриева
Смерть
Неизвестно