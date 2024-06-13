Проколий Феодот Евмениев С 1856 по 1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Проколий Феодот Евмениев

Место рождения

Рыжки, Чернігівська область

Дата рождения

С 1856 по 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1856 по 1857 ст.

Отец: Проколий Евмений Михайлов

Мать: не указана

Рыжки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проколий Татиана Стефанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1875 ст.

Сын: Проколий Андриан Феодотов

Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.

Сын: Проколий Филипп Феодотов

Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1885 ст.

Сын: Проколий Прокофий Феодотов

Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1887 ст.

Сын: Проколий Василий Феодотов

Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1889 ст.

Дочь: Проколий Мария Феодотова

Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Сын: Проколий Григорий Феодотов

Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Сын: Проколий Михаил Феодотов

Мать ребёнка: Проколий Татиана Стефанова

Рыжки, Чернігівська область
Брат близнец Григорий
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: Проколий Петренкова Евдокия Диомидова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Дочь: Проколий Анна Феодотова

Мать ребёнка: Проколий Петренкова Евдокия Диомидова

Рыжки, Чернігівська область
Бракосочетание
28.04.1902 ст.

Жена: Проколий Мазепина Параскева Гуриева

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1905 ст.

Дочь: Проколий Анна Феодотова

Мать ребёнка: Проколий Мазепина Параскева Гуриева

Рыжки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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