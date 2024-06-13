Проколий Татиана Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смерти27.11.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1875 ст.
Сын: Проколий Андриан Феодотов
Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.
Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев
Рождение ребёнка
26.02.1885 ст.
Сын: Проколий Прокофий Феодотов
Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев
Рождение ребёнка
23.04.1887 ст.
Сын: Проколий Василий Феодотов
Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев
Рождение ребёнка
23.03.1889 ст.
Дочь: Проколий Мария Феодотова
Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Сын: Проколий Григорий Феодотов
Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев
Брат близнец Григорий
Смерть
27.11.1898 ст.