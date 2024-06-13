Проколий Татиана Стефанова Около 1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПроколий Татиана Стефанова

Проколий Татиана Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

27.11.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проколий Феодот Евмениев

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1875 ст.

Сын: Проколий Андриан Феодотов

Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.

Сын: Проколий Филипп Феодотов

Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1885 ст.

Сын: Проколий Прокофий Феодотов

Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1887 ст.

Сын: Проколий Василий Феодотов

Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1889 ст.

Дочь: Проколий Мария Феодотова

Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Сын: Проколий Григорий Феодотов

Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Сын: Проколий Михаил Феодотов

Отец ребёнка: Проколий Феодот Евмениев

Рыжки, Чернігівська область
Брат близнец Григорий
Смерть
27.11.1898 ст.
Рыжки, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.