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Бондаренко Василий Григорьевич

Место рождения

Лавы, Чернігівська область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Бондаренко Григорий

Мать: не указана

Лавы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Марьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бондаренко Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Бондаренко Марьяна Ивановна

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бондаренко Марк Васильевич

Мать ребёнка: Бондаренко Марьяна Ивановна

Лавы, Чернігівська область
Смерть
1844

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