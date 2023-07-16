Бондаренко Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1844
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Бондаренко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бондаренко Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Бондаренко Марьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бондаренко Марк Васильевич
Мать ребёнка: Бондаренко Марьяна Ивановна
Смерть
1844