Бондаренко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бондаренко Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бондаренко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бондаренко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Бондаренко Диомид Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Лавы, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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