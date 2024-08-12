Бондаренко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бондаренко Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бондаренко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бондаренко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бондаренко Диомид Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно