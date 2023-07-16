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Бондаренко Марьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бондаренко Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Григорьевич

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бондаренко Марк Васильевич

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Григорьевич

Лавы, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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