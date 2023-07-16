Бондаренко Марьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бондаренко Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бондаренко Марк Васильевич
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно