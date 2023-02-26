Иван 1-й
Место рождения
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Кочников Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.03.1801
Сын: Герасим Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.03.1805
Сын: Илларион Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
15.09.1807
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
26.08.1817
Сын: Захарий Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1819
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно