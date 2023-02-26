Иван 1-й — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван 1-й

Иван 1-й

Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Кочников Филипп

Мать: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.03.1801

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.03.1805

Сын: Илларион Иванов

Мать ребёнка: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.09.1807

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
26.08.1817

Сын: Захарий Иванов

Мать ребёнка: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Сигулин Николай Иванов

Мать ребёнка: ?

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.