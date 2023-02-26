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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1762

Сын: Кочников Самсон Филиппов

Отец ребёнка: Кочников Филипп

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1771

Сын: Кочников Никита Филиппов

Отец ребёнка: Кочников Филипп

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Иван 2-й

Отец ребёнка: Кочников Филипп

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Иван 1-й

Отец ребёнка: Кочников Филипп

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Кочников Прохор Филиппов

Отец ребёнка: Кочников Филипп

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1793

Сын: Кочников Прокопий Филиппов

Отец ребёнка: Кочников Филипп

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1799

Дочь: Авдотья (Евдокия) Филиппова

Отец ребёнка: Кочников Филипп

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