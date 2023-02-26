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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1762
Отец ребёнка: Кочников Филипп
Рождение ребёнка
До 1771
Отец ребёнка: Кочников Филипп
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иван 2-й
Отец ребёнка: Кочников Филипп
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иван 1-й
Отец ребёнка: Кочников Филипп
Рождение ребёнка
До 1784
Отец ребёнка: Кочников Филипп
Рождение ребёнка
До 1793
Сын: Кочников Прокопий Филиппов
Отец ребёнка: Кочников Филипп
Рождение ребёнка
До 1799
Дочь: Авдотья (Евдокия) Филиппова
Отец ребёнка: Кочников Филипп