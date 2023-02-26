Кочников Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1762
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1771
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1780
Рождение ребёнка
До 1780
Рождение ребёнка
До 1784
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1793
Сын: Кочников Прокопий Филиппов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1799
Дочь: Авдотья (Евдокия) Филиппова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно