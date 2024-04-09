Окороков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окороков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окороков Сергей

Мать ребёнка: Окорокова (Не Знаю) Елизавета ( не точно) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угарова (Окорокова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Окорокова (Не Знаю) Елизавета ( не точно) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окороков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Окорокова (Не Знаю) Елизавета ( не точно) Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окорокова (Не Знаю) Елизавета ( не точно) Александровна

Смерть
Неизвестно

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