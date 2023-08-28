Окорокова (Не Знаю) Елизавета ( не точно) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окороков Сергей
Отец ребёнка: Окороков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Угарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Окороков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окороков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Окороков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Окороков Алексей
Смерть
Неизвестно