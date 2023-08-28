Окорокова (Не Знаю) Елизавета ( не точно) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окорокова (Не Знаю) Елизавета ( не точно) Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Быбина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окороков Сергей

Отец ребёнка: Окороков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Окороков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окороков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Окороков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окороков Алексей

Смерть
Неизвестно
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