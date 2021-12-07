Сняткова (Пахомова) Тамара Наколаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сняткова (Пахомова) Тамара Наколаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1946

Дата смерти

07.12.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1946

Отец: Пахомов Николай

Мать: Пахомова Мария Михаиловна

Рождение ребёнка
30.01.1978

Сын: Снятков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Снятков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снятков Владимир Александрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
07.12.2021
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