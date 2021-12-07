Сняткова (Пахомова) Тамара Наколаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1946
Дата смерти07.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1946
Отец: Пахомов Николай
Рождение ребёнка
30.01.1978
Сын: Снятков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Снятков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
23.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Снятков Владимир Александрович
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
07.12.2021