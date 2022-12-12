Снятков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1941
Дата смерти13.02.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941
Отец: Снятков Александр Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1978
Сын: Снятков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Сняткова Тамара Наколаевна
Рождение ребёнка
23.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сняткова Тамара Наколаевна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
13.02.1994