Снятков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снятков Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1941

Дата смерти

13.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941

Отец: Снятков Александр Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1978

Сын: Снятков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Сняткова Тамара Наколаевна

Рождение ребёнка
23.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сняткова Тамара Наколаевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
13.02.1994
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