Белова Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Белов Сергей Николаевич

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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