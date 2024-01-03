Белов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Лидия Федоровна
Смерть
Неизвестно