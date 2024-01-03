Белов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Николай Николаев

Мать: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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