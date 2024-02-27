Потапов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1910
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1910
Отец: Потапов Федор
Рождение ребёнка
23.11.1935
Сын: Потапов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1954
Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно