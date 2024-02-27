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Потапов Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1910

Отец: Потапов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1935

Сын: Потапов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1954

Сын: Потапов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Прасковья Ивановна

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