Спиридонова (Потапова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1912
Дата смерти30.08.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912
Отец: Спиридонов Иван
Рождение ребёнка
23.11.1935
Сын: Потапов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1954
Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1994