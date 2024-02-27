Спиридонова (Потапова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Потапова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1912

Дата смерти

30.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912

Отец: Спиридонов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1935

Сын: Потапов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
27.07.1954

Сын: Потапов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Потапов Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Григорий Федорович

Смерть
30.08.1994
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