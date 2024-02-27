Потапов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1935
Рождение ребёнка
30.11.1961
Сын: Фёдоров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Красивых Лариса Александровна
Рождение ребёнка
31.05.1968
Сын: Потапов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Красивых Лариса Александровна
Рождение ребёнка
31.05.1968
Дочь: Потапова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Красивых Лариса Александровна