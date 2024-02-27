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Потапов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1935

Отец: Потапов Григорий Федорович

Мать: Спиридонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1961

Сын: Фёдоров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Красивых Лариса Александровна

Рождение ребёнка
31.05.1968

Сын: Потапов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Красивых Лариса Александровна

Рождение ребёнка
31.05.1968

Дочь: Потапова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Красивых Лариса Александровна

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