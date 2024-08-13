Сушкова Марья Никитична
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Сушков Матвей Пахомович
Рождение ребёнка
19.09.1857
Отец ребёнка: Сушков Матвей Пахомович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Сушкова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Сушков Матвей Пахомович