Сушкова Марья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова Марья Никитична

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Сушков Матвей Пахомович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1857

Сын: Сушков Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Сушков Матвей Пахомович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Сушкова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Сушков Матвей Пахомович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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