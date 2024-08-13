Сушков Матвей Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сушков Пахом Григорьевич
Мать: Сушкова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты в 1827
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Сушкова Марья Никитична
Рождение ребёнка
19.09.1857
Мать ребёнка: Сушкова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Сушкова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Сушкова Марья Никитична