Сушков Матвей Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушков Матвей Пахомович

Сушков Матвей Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сушков Пахом Григорьевич

Мать: Сушкова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты в 1827
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Сушкова Марья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1857

Сын: Сушков Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Сушкова Марья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Сушкова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Сушкова Марья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.