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Сила Иванович

Место рождения

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

18.04.1850

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1827 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Иван Филиппович

Мать: Анна Григорьевна

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) об экономических крестьянах д.Прядино за 1834 год | ГАВО ф.388 оп.10 д.21 | 7
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Анна Силовна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Прпядино за 1816 год | ГАВО ф.388, оп.9, д.182 | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Яков Силович

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 75
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Григорий Силович

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 75
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Степан Силович

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 75
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Глебова Елена Силовна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) об экономических крестьянах д.Прядино за 1834 год | ГАВО ф.388 оп.10 д.21 | 7
Смерть
18.04.1850
Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 4

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