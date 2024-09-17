Сила Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти18.04.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: Иван Филиппович
Мать: Анна Григорьевна
Ревизская сказка (8) об экономических крестьянах д.Прядино за 1834 год | ГАВО ф.388 оп.10 д.21 | 7
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Анна Силовна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Прпядино за 1816 год | ГАВО ф.388, оп.9, д.182 | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Яков Силович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 75
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Григорий Силович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 75
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Степан Силович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 75
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Глебова Елена Силовна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Ревизская сказка (8) об экономических крестьянах д.Прядино за 1834 год | ГАВО ф.388 оп.10 д.21 | 7
Смерть
18.04.1850
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 4