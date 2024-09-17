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Анна Силовна

Место рождения

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

До 1885

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1790 г.р.

Мать

Вычислено 1792 г.р.

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Сила Иванович

Мать: Марфа Васильевна

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Прпядино за 1816 год | ГАВО ф.388, оп.9, д.182 | 7
Место жительства
Неизвестно
Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Андрианович

Рождение ребёнка
20.02.1851

Дочь: Федора Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андрианович

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 3
Смерть
До 1885

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