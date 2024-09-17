Анна Силовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиДо 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Сила Иванович
Мать: Марфа Васильевна
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Прпядино за 1816 год | ГАВО ф.388, оп.9, д.182 | 7
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Андрианович
Рождение ребёнка
20.02.1851
Дочь: Федора Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Андрианович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 3
Смерть
До 1885