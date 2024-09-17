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Глебова Елена Силовна

Место рождения

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1790 г.р.

Мать

Вычислено 1792 г.р.

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Сила Иванович

Мать: Марфа Васильевна

Прядино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) об экономических крестьянах д.Прядино за 1834 год | ГАВО ф.388 оп.10 д.21 | 7
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.02.1850

Муж: Дмитрий Глебович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 3
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Глебов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Глебович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 155
Рождение ребёнка
15.03.1851

Дочь: Егорова (Глебова) Ираида Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Глебович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 256 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 5
Смерть
Неизвестно

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