Глебова Елена Силовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Сила Иванович
Мать: Марфа Васильевна
Ревизская сказка (8) об экономических крестьянах д.Прядино за 1834 год | ГАВО ф.388 оп.10 д.21 | 7
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.02.1850
Муж: Дмитрий Глебович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 3
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Отец ребёнка: Дмитрий Глебович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 155
Рождение ребёнка
15.03.1851
Дочь: Егорова (Глебова) Ираида Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Глебович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 256 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 5
Смерть
Неизвестно