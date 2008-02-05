Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1915

Дата смерти

05.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1915

Отец: Нюрнбергер Карл

Мать: Нюрнбергер (Фишер) Екатерина

Бракосочетание
25.09.1946

Жена: Нюренберг (Сакк) Катарина (Магдалина) Иосифовна

Рождение ребёнка
01.08.1947

Дочь: Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Нюренберг (Сакк) Катарина (Магдалина) Иосифовна

Рождение ребёнка
18.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нюренберг (Сакк) Катарина (Магдалина) Иосифовна

Смерть
05.02.2008

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