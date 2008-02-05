Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1915
Дата смерти05.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1915
Отец: Нюрнбергер Карл
Бракосочетание
25.09.1946
Рождение ребёнка
01.08.1947
Рождение ребёнка
18.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нюренберг (Сакк) Катарина (Магдалина) Иосифовна
Смерть
05.02.2008