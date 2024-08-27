Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1947

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1947

Отец: Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович

Мать: Нюренберг (Сакк) Катарина (Магдалина) Иосифовна

Рождение ребёнка
29.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Александр Сергеевич

Тобол, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область
Рождение ребёнка
16.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Александр Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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