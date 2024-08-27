Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1947
Рождение ребёнка
29.07.1966
Рождение ребёнка
25.01.1970
Тобол, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область
Рождение ребёнка
16.06.1976
Тольятти, Тольятти, Самарская область